Названа причина крушения турецкого самолета в Иране

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Турецкий частный самолет мог упасть на территории Ирана из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтабу Халиди.

Халиди уточнил, что свидетелями катастрофы стали местные жители. Падение самолета было видно невооруженным глазом, отметил он.

По данным СМИ, возгорание, которое возникло на месте крушения воздушного судна, до сих пор не потушено.

Ранее стало известно, что в результате инцидента погибли 11 человек, в том числе трое членов экипажа.