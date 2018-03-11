(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В Елабуге отпразднуют 150-летие основания Казанско-Богородицкого женского монастыря. В течение года в храмах и воскресных школах города будут проводиться мероприятия, посвященные страницам истории обители и видным духовным деятелям края. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

В рамках освещения важной даты будут организованы циклы образовательных лекций о жизни и трагической гибели протоиерея Павла Дернова и его сыновей, митрополита Кирилла (Смирнова) и других священнослужителей и мирян, пострадавших за веру в советское время.

Кроме того, состоятся творческие конкурсы для школьников и студентов, круглые столы, научные конференции, выставки и семинары. Добровольцы благоустроят территорию монастыря и отремонтируют его строения.

9 сентября в Казанско-Богородицком монастыре состоится праздничное богослужение с участием представителей общественности и потомков рода Стахеевых.