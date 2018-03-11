(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В этом году в России будет создан реестр добропорядочных переработчиков молока. Список сформирует Министерство сельского хозяйства РФ, сообщает ТАСС.

По словам первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, благодаря реестру будет известно точное количество производимой цельномолочной продукции. Его представят уже в течение двух месяцев, заявил он.

Хатуов назвал критерии, по которым переработчики будут признаваться добропорядочными и вноситься в реестр. В первую очередь, по его словам, они должны работать на российском сырье.

«Это сузит круг тех, кто подделывает, им деваться будет некуда», – пояснил он.

Ранее глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов заявил, что низкие закупочные цены на молоко в Татарстане не являются оправданием для ослабления интереса к отрасли.