Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о попытке мужа ее убить

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Лидия Федосеева-Шукшина стала героиней очередного выпуска программы «В гости по утрам», которую ведет дочь актрисы – Мария Шукшина, сообщает «СтарХит».



В разговоре с дочерью Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что их отношения с писателем Василием Шукшиным не всегда складывались гладко. Однажды писатель даже захотел убить свою супругу.



Шукшин в тот день был в командировке, а Лидия отправилась в ресторан с друзьями. Когда она вернулась домой, Василий был уже дома и принялся избивать ее.



«Тогда я обрадовалась, что была в шубе и шапке, так как он наносил очень тяжелые удары. После этого он втолкнул меня в мою комнату, я проплакала всю ночь. А с утра решила извиниться, объяснить ему всю ситуацию. Вышла из комнаты, а он сидит с полной пепельницей окурков и плачет», – рассказала Федосеева-Шукшина.



Писатель признался, что хотел убить ее, и показал домкрат под подушкой. Тогда Лидия Федосеева-Шукшина поинтересовалась, что же будет с их детьми. «А он ответил, что все продумал, что вернулся бы из тюрьмы через восемь лет, как раз, когда девочки бы подросли. Он так подробно все это описывал, что мне стало очень страшно. Он все продумал и действительно хотел меня убить», – заявила актриса.