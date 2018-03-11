Председатель КНР сможет находиться на должности бесконечно

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Председатель КНР сможет руководить страной неограниченный период времени. Решение об этом приняли китайские депутаты, пишет Газета.Ru со ссылкой на «Синьхуа».
Также бесконечное правление будет разрешено вице-председателю КНР. Согласно нововведению, председатель Китайской Народной Республики сможет избираться каждые пять лет.
Помимо сроков, в течение которых руководители смогут находиться у власти, депутаты одобрили внесение в текст Конституции имени и идеи Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру». Они предусмотрели и создание нового антикоррупционного органа – Государственного комитета по надзору.