Путин рассказал, как принял обстрел своего спецборта за новогодний салют

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). 31 декабря 1999 года по спецборту на тот момент исполняющего обязанности Президента РФ Владимира Путина был открыт огонь, который российский лидер принял за новогодний салют. Об этом он сам рассказал Андрею Кондрашову в фильме «Путин».

Как пишет Газета.Ru, инцидент случился в Чечне, куда Путин летел, чтобы поздравить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом"», — сказал он.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, вертолет Путина не мог сесть. Он назвал те дни «страшными для республики».