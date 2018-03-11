ФСБ опубликовала видео с места ликвидации террористов под Саратовом

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Появилось видео с места ликвидации преступников, которые организовывали теракт в Саратовской области. Ролик опубликовала Федеральная служба безопасности РФ, сообщает РИА «Новости».
На кадрах видны тела злоумышленников. Также запечатлен процесс работы сотрудников ФСБ. Засняты обстрелянный автомобиль, оружие и, предположительно, самодельная взрывчатка.
По данным СМИ, мужчины принадлежали к законспирированной террористической ячейке. Они намеревались использовать самодельные ручную гранату и бомбу, мощность которой, по данным экспертов, составила около 3 кг тротила.