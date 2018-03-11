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Марию Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом

11 марта 2018, 19:51

Марию Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом В кадре Шарапова стоит в обнимку с мамой перед картиной, на которой изображен американский флаг.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Российскую спортсменку Марию Шарапову раскритиковали за снимок с американским флагом, который она выложила в своем Instagram.

В кадре Шарапова стоит в обнимку с мамой перед картиной, на которой изображен американский флаг.

«Мама, дочь и флаг Джаспера Джона», – гласит подпись под снимком.

Пользователи обвинили спортсменку в отсутствии патриотизма. «Привет! Мария Шарапова, я так понимаю, что вы, несмотря на российское гражданство, любите США, так?», «Ну, нехорошее фото, конечно», «На этом месте должен быть российский флаг, разве нет?», «Но ты же не американка!» — возмутились фолловеры.

Некоторые заступились за Марию и не увидели в фото ничего предосудительного. «Люди, не сходите с ума. Отличный снимок, отличная Маша, отличная мама... Не превращайтесь в украинцев, а то так скоро на памятники кидаться начнем», — написал пользователь sirmichaelru.

 

Mama, daughter and a Jasper John’s Flag #jasperjohns #art #thebroadmuseum

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)


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