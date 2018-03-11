Марию Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Российскую спортсменку Марию Шарапову раскритиковали за снимок с американским флагом, который она выложила в своем Instagram.



В кадре Шарапова стоит в обнимку с мамой перед картиной, на которой изображен американский флаг.



«Мама, дочь и флаг Джаспера Джона», – гласит подпись под снимком.



Пользователи обвинили спортсменку в отсутствии патриотизма. «Привет! Мария Шарапова, я так понимаю, что вы, несмотря на российское гражданство, любите США, так?», «Ну, нехорошее фото, конечно», «На этом месте должен быть российский флаг, разве нет?», «Но ты же не американка!» — возмутились фолловеры.

Некоторые заступились за Марию и не увидели в фото ничего предосудительного. «Люди, не сходите с ума. Отличный снимок, отличная Маша, отличная мама... Не превращайтесь в украинцев, а то так скоро на памятники кидаться начнем», — написал пользователь sirmichaelru.