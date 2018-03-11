(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов представил продолжение триллера «Убрать из друзей», сообщает ТАСС.

Премьера состоялась на американском фестивале South by Southwest в Техасе. Дата премьеры в России пока неизвестна. Сиквел получил название «Убрать из друзей: Даркнет». Сопродюсером Бекмамбетова выступил Джейсон Блум.

В основе сюжета – история молодого человека, нашедшего в своем компьютере скрытые файлы и погрузившегося в мир даркнета. Фильм снят в жанре «скрин лайф» – действия разворачиваются на экране главного героя.

Режиссером и автором сценария выступил Стивен Саско, известный по фильму «Проклятие», «Проклятие 2», «Игра на выживание».

Первая часть дилогии «Убрать из друзей» была выпущена в 2015 году. В Монреале фильм получил награду как самый инновационный фильм.