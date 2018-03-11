Путин назвал причину крушения подлодки «Курск»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Причиной крушения российского атомного подводного крейсера «Курск» в 2000 году стало общее неудовлетворительное состояние Вооруженных сил России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает Газета.Ru.

В фильме Андрея Кондрашова «Путин» он рассказал, что был не в курсе учений на подлодке, напомнив, что только вступил в должность. Ему сообщили об инциденте так, что он не понял, что произошла трагедия.

«Было непонятно, что там происходит что-то трагическое», – заявил Президент, добавив, что к катастрофе привели взрыв в торпедном отсеке, пожар и детонация боезапаса.

Трагедия «Курска» случилась в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Также российский лидер в фильме назвал то, что нельзя прощать.