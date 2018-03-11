Брэд Питт отказался от вредных привычек и женщин на год

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Голливудский актер Брэд Питт сообщил, что на год откажется от интимной близости с женщинами, чтобы прийти в себя после развода с Анджелиной Джоли, пишет Газета.Ru.

В планах у Питта медитации, спорт, здоровый образ жизни, который включает занятия спортом и отказ от алкоголя. Также актер продолжит сниматься в кино. Ранее стало известно, что Квентин Тарантино снимет Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо в своем новом фильме «Однажды в Голливуде».

Отношения Питта и Джоли завязались в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2012 году пара официально объявила о помолвке. Бракосочетание состоялось 23 августа 2014 года.

У звездной пары семеро детей – трое родных (Шайло Нувель, Нокс Леон и Вивьен Маршелин) и четверо усыновленных (Мэддокс, Захара, Пакс Тьен и Мусса). Все дети носят двойную фамилию Джоли-Питт.