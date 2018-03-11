В Челнах прошел фестиваль КВН Лиги работающей молодежи

(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошел фестиваль КВН Лиги работающей молодежи, сообщают организаторы. Веселость и находчивость команд оценивало компетентное жюри, в состав которого вошла участница Высшей лиги КВН, выступавшая за команду «Четыре татарина», Юлия Гордеева.



Тематику шуток участники выбирали с учетом существующих реалий. Челнинцы шутили по поводу политики, предстоящих выборов, весны и любви. Ребята также подтрунивали над соперниками по игре, членами жюри и ведущим. Фурор среди зрителей произвело появление на сцене пилота команды «КАМАЗ-Мастер» Антона Шибалова, давнего друга команды «Сборная немалых заводов».



В итоге третье место жюри отдало сразу двум командам — действующим чемпионам лиги: «RD Ремдизель» (АО «Ремдизель») и «Сборной Андорры» (представителям ремонтно-инструментального завода и центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ»).

Второе место досталось «Сборной немалых заводов», в котором задействованы представители десяти предприятий «КАМАЗа» и города.



Первое место получил дебютант состязаний — команда «Фордец» (ООО «Форд Соллерс Холдинг»). Гран-при фестиваля досталось команде «Коктейль» (ООО «Челны-бройлер»).