Исследователи выяснили, какая информация распространяется в Сети быстрее всего

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Недостоверная информация распространяется в сети микроблогов Twitter быстрее всего. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического университета США, пишет RT.

Согласно выводам исследователей, о фейках интернет-пользователи узнают в шесть раз быстрее, чем о правдивых данных. Анализу подверглись около 126 тыс. ложных новостей, которые распространяли 3 млн аккаунтов в Twitter в период с 2016 по 2017 год.

При этом, как утверждают специалисты, компьютерные боты не могут поспособствовать распространению недостоверных сведений.