В Спасском районе РТ выступят столичные звезды татарской эстрады

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Спасский район РТ 12 марта посетят столичные звезды татарской эстрады.



Перед зрителями района выступят ансамбль танца «Сайдаш», лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Алтын Барс» Роберт Ямгуров, Альбина Латыпова, Оганнес Малхасян.



Роберт Ямгуров – лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Алтын Барс». В его репертуаре звучит народная музыка, популярные эстрадные композиции, а также романсы.



Народный театр танца «Сайдаш» – коллектив, завоевавший множество премий на разных фестивалях и международных конкурсах. Его творчество хорошо известно за рубежом. В репертуаре коллектива танцы народов Поволжья и мира.



Оганнес Малхасян родом из Армении. Он исполняет джаз, рок, блюз, а также классические эстрадные композиции на пяти языках: английском, итальянском, французском, испанском и русском.

Яркая и харизматичная Альбина Латыпова совмещает вокальную деятельность и работу ведущей. Девушка сможет поднять настроение всем зрителям, пришедшим на праздник, ведь это основная задача всех концертов, которые проходят в преддверии выборов.



13 марта для жителей сразу двух районов – Бугульминского и Бавлинского – выступят хореографический ансамбль «Казан кичлэре», певец и гитарист Салават Табаев, Розалия Шигапова, группа «Ямьле», обладатель совершенного белькантового звука Амир Ахмадишин и молодая певица Зухра Валиуллина.



Артисты с удовольствием выступают в районах. 14 марта станет заключительным днем концертов, стартовавших месяц назад.