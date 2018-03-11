Путин рассказал о «чувствительной страничке» истории Олимпиады в Сочи

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). С историей Олимпийских игр в Сочи 2014 года связан инцидент, который Президент РФ Владимир Путин назвал «чувствительной страничкой» Игр. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о захвате самолета, следовавшего из Украины в Стамбул. О нем российский лидер рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

По его словам, захват произошел перед открытием Олимпиады, 7 февраля. Захватчики требовали посадить лайнер в Сочи. Путин приближался к стадиону «Фишт». Его сопровождали руководители Международного олимпийского комитета. Согласно плану в такой ситуации террористов с бомбой на борту требовалось уничтожить, сбив самолет.

«Я им (одному из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр – прим. Т-и) сказал: действуйте в соответствии с планом», – сообщил Путин.

При этом гости были не в курсе ситуации, так как Президент РФ предпочел не рассказывать о случившемся. Спустя время выяснилось, что таким образом решил пошутить один из нетрезвых пассажиров самолета.

«Мне кажется, лучше об этом не говорить», – прокомментировал свои чувства между новостями о якобы захвате и шутке Владимир Путин.