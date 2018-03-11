Видео: Победитель «Дакара-2018» показал экстремальную езду на реке

(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ»). В Челнах победитель международных автогонок «Дакар-2018» Эдуард Николаев показал экстремальную езду на реке Кама, сообщают «Вести КАМАЗа».
Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» выехал на лед Камы рядом с тестовой трассой на правом берегу реки. Затем выложил видео с экстремальной ездой у себя на странице в соцсетях.
Благо, толщина льда позволяет сейчас не только выдержать многотонный грузовик, но и продемонстрировать на ледовом покрытии управляемые заносы, пишет издание.