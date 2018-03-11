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Видео: Победитель «Дакара-2018» показал экстремальную езду на реке

11 марта 2018, 16:27

Видео: Победитель «Дакара-2018» показал экстремальную езду на реке Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» выехал на лед рядом с тестовой трассой на правом берегу Камы.
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(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ»). В Челнах победитель международных автогонок «Дакар-2018» Эдуард Николаев показал экстремальную езду на реке Кама, сообщают «Вести КАМАЗа».

Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» выехал на лед Камы рядом с тестовой трассой на правом берегу реки. Затем выложил видео с экстремальной ездой у себя на странице в соцсетях.

Благо, толщина льда позволяет сейчас не только выдержать многотонный грузовик, но и продемонстрировать на ледовом покрытии управляемые заносы, пишет издание.


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