В Челнах пройдет общественное обсуждение проекта будущего парка в поселке ЗЯБ

(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пройдет общественное обсуждение проекта парка возле здания будущего татарского театра в поселке ЗЯБ.

В Челнах в этом году планируется провести реконструкцию бывшего здания развлекательного комплекса «Колизей» с тем, чтобы разместить на его площадях татарский драматический театр. Рядом с «Колизеем» будет создан парк. Он станет первой зеленой зоной на территории поселка ЗЯБ, получившей официальный статус.

Концепция развития парка будет разработана с учетом мнений и предложений жителей Автограда. Общественное обсуждение состоится 16 марта в актовом зале школы № 4.