Ширвиндт озвучил свою версию о причине смерти Людмилы Гурченко

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Актер Александр Ширвиндт на передаче «Сегодня вечером» открыл правду, отчего же на самом деле умерла Людмила Гурченко, пишут «Дни.Ру».

Все версии, связанные со смертью артистки, он назвал ерундой. «Вот говорят, все уходят, уходят. Это старые раны? Почему она заболела? Ерунда!» – заявил актер.



Ширвиндт рассказал, что Гурченко просто не хотела стареть: она не представляла, как это может произойти, и, судя по всему, от этого умерла. «Всегда талия 17 сантиметров, ну, максимум 26! Необыкновенная была. И вдруг ей показалось, что она стала стареть. И она померла. Уверен на 100 процентов», – заключил он.



Официальной же причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии и сердечная недостаточность. Незадолго до смерти Гурченко упала во дворе своего дома и сломала шейку бедра. 8 ноября 2017 года скончалась единственная дочь Гурченко – Мария Королева.

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В кино Людмила Гурченко дебютировала в фильме Яна Фрида «Дорога правды», но известность и любовь зрителей ей принесла роль в новогодней комедии режиссера Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».



К числу ее лучших работ относят также роли в фильмах «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Пять вечеров» Никиты Михалкова, «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова, «Любимая женщина механика Гаврилова» Петра Тодоровского, «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна.