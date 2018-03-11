В Челнах мужчина упал с девятого этажа и остался жив

(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах молодой человек упал с девятого этажа и остался жив. Об этом сообщается в социальных сетях.

ЧП произошло10 января в 56-м комплексе Нового города. Молодой человек предположительно выбросился с девятого этажа жилого дома. Благодаря тому, что около здания росло большое разветвленное дерево, это существенно смягчило удар от падения. В результате мужчина остался жив. Пострадавшего увезла вызванная к месту ЧП машина «скорой помощи».

Знакомые пострадавшего в социальных сетях написали, что к отчаянному шагу парня подтолкнула некая болезнь, которые заставляла страдать его самого и родных.