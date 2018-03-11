Депутат Тукаевского района предложил отдавать несанкционированные свалки бизнесменам

(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Депутат Совета Тукаевского района Роман Ваганов предложил отдавать территорию, занятую несанкционированными свалками, на откуп бизнесменам.

В Тукаевском районе жители поселка Татарстан обнаружили на свалке трупы убитых собак. Районные депутаты направили запрос руководителю Тукаевского государственного ветеринарного объединения по поводу соблюдения санитарных норм и законности нахождения свалки на территории поселка. В связи с этим в социальных сетях возникла дискуссия на тему, как вести контроль за свалками, в первую очередь за несанкционированными.

По мнению Ваганова, несанкционированные свалки в черте сельских поселений — одна из застаревших и сложно разрешимых проблем района. Причин возникновения свалок множество: от сложившихся традиций бросать мусор за околицей деревни до отсутствия должного контроля, удаленности легальных мест складирования отходов и недостаточности средств на вывоз мусора.

Свалки есть, и это факт. Усиление контроля и ужесточение требований законодательства ставят глав поселений в сложное положение. С них требуют ликвидировать такие объемы мусора, накопленные годами. Естественно, что бюджетных средств поселения на такие мероприятия не хватает. С другой стороны, со свалками нужно что-то делать.

Они, как правило, расположены недалеко от населенных пунктов. Там часто кормятся бродячие животные и птицы, через грунт свалки отравляют опасными отходами ручьи, реки и подземные источники.

Между тем, свалки занимают немалую площадь, пригодную для хозяйственной деятельности. Такие участки можно отдавать в пользование юридическим и физическим лицам под условием ликвидации несанкционированной свалки, считает депутат.

Для растительных культур такие земли заведомо непригодны. Но для размещения промышленного или торгового объекта вполне подойдут. Арендатор или собственник земельного участка в поселении будет обязан по условиям договора вывезти мусор и провести рекультивацию участка, что обычно выполняется в ходе строительства.

Будут сэкономлены бюджетные средства, необходимые на ликвидацию свалки, а поселение получит еще один субъект — налогоплательщика и, возможно, рабочие места.