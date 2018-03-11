В Тукаевском районе жители обнаружили на свалке трупы убитых собак

(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В социальных сетях жители Тукаевского района выложили фотографии с трупами собак, которые обнаружили на мусорной свалке в поселке Татарстан.

По сведениям пользователей социальных сетей, перед сходом администрации с населением в поселке и его окрестностях отстреливали собак. Впоследствии трупы убитых животных жители обнаружили на мусорной площадке, которая расположена в черте поселка. Люди возмущены антисанитарией, которую допустили ликвидаторы животных. Ведь разлагающийся «биоматериал», по их мнению, может ухудшить экологическую обстановку в населенном пункте.

Руководителю Тукаевского государственного ветеринарного объединения направли запрос, в котором народные избранники просят обратить внимание на нарушения действующих СНиП, а также просят установить, насколько законно расположение свалки на территории поселка.