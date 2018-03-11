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Александра Трусова впервые в истории женского катания сделала два четверных прыжка

11 марта 2018, 14:52

В произвольной программе Трусова чисто исполнила два четверных прыжка — сальхов и тулуп и взяла «золото» чемпионата.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Тринадцатилетняя российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного фигурного катания верно исполнила тулуп в четыре оборота на официальных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученица Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, которые также тренируют Евгению Медведеву и Алину Загитову, исполнила сложный элемент на юниорском чемпионате мира в Софии. В произвольной программе Трусова чисто исполнила два четверных прыжка — сальхов и тулуп и взяла «золото» чемпионата.

Ранее в женском катании на соревнованиях исполнялся лишь один четверной прыжок — сальхов — японской фигуристкой Мики Андо и самой же Трусовой.


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