Могерини сообщила о готовности ЕС поддержать ввод миротворцев в Донбасс

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Евросоюз поддержит ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Об этом сообщает Russia Today.

Решение о такой миссии принимает Совбез ООН, а не Евросоюз как таковой, сказала дипломат в интервью агентству УНИАН.

«Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только за», — заявила Могерини.

Именно минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации в регионе, заметила она и призвала продолжать их реализацию.