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Политика

Собчак отреагировала на обвинения Климкина в «политической шизофрении»

11 марта 2018, 14:08

Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», написала Собчак.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Киев не позволил «единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет», посетить страну в соответствии с ее законами, заявила кандидат в Президенты России Ксения Собчак, комментирую слова главы МИД Украины Павла Климкина о «политической шизофрении». 

«Он (Климкин — прим. Т-и) отказал в моей просьбе, обвинив меня в „политической шизофрении“. Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе „сам такой“, но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет», — написала Собчак в Instagram.

6 марта Собчак сообщила, что направила в посольство Украины в Мосвке просьбу дать ей разрешение въехать в Крым, что Климкин назвал «политической шизофренией».


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