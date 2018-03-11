Собчак отреагировала на обвинения Климкина в «политической шизофрении»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Киев не позволил «единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет», посетить страну в соответствии с ее законами, заявила кандидат в Президенты России Ксения Собчак, комментирую слова главы МИД Украины Павла Климкина о «политической шизофрении».

«Он (Климкин — прим. Т-и) отказал в моей просьбе, обвинив меня в „политической шизофрении“. Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе „сам такой“, но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет», — написала Собчак в Instagram.

6 марта Собчак сообщила, что направила в посольство Украины в Мосвке просьбу дать ей разрешение въехать в Крым, что Климкин назвал «политической шизофренией».