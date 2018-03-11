СМИ: Великобритания разработает свою версию «закона Магнитского»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В Великобритании разрабатывают аналог так называемого американского «закона Магнитского», который предусматривает санкции в отношении российских должностных лиц, сообщает Telegraph.

В британскую версию документа войдут 49 россиян, которых британские власти подозревают в нарушении прав человека, внесудебных казнях и пытках. Им могут запретить въезд в страну и заморозить активы.

Лондон запланировал этот шаг еще до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое британские чиновники связывают с Москвой, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, отмечается в издании.

Министры уже согласились на аналог «закона Магнитского», но правительство еще не внесло в законопроект «ключевые элементы», которые обеспечат его применение, отметили источники издания.