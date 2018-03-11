В Нижнекамске реконструируют сквер памяти жертв техногенных катастроф

(Набережные Челны, 11 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске пройдет общественное обсуждение проекта реконструкции сквера памяти жертв техногенных катастроф. Общественное пространство планируется обновить в этом году.

Проект обновленного сквера уже доступен для ознакомления. Авторами проекта выступила группа архитекторов под руководством Эмиля Сиразетдинова.

Территория сквера расположена в юго-восточной части города. После трагедии на Чернобыльской АЭС здесь был установлен камень в память о жителях, погибших при ликвидации аварии и жертв техногенных катастроф. Площадь сквера составляет 16, 5 тыс. кв. м. Общественное пространство равномерно заполнено деревьями и многолетними кустарниками. Авторы проекта предлагают обновить памятник жертвам техногенных катастроф, поставить на территории сквера современную детскую площадку, а также оснастить территорию велодорожками.

Жителям Нижнекамска предстоит рассмотреть готовый проект, а также дополнить его теми деталями, которые, на их взгляд, сделают территорию более функциональной и выразительной с ландшафтной и архитектурной точек зрения.