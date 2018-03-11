Журналистка NBC: У Путина есть компромат на Трампа

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). У Президента России Владимира Путина есть некая информация о коллеге Дональде Трампе, которую Трамп не хотел бы предавать огласке, заявила журналист NBC Мегин Келли, которая брала интервью у российского лидера. Об этом сообщает RT.

«Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем. Но мне показалось, что у него, возможно, что-то есть на Трампа», — сказала Келли в эфире MSNBC.

«Думаю, это связано с деньгами и делами Трампа с россиянами в девяностых, с его активами здесь, в США», — считает она.