В Вильнюсе потребовали демонтировать надгробия с могил российских воинов

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Самоуправление Вильнюса направило письмо в литовскую ассоциацию военной истории «Забытые солдаты» с требованием демонтировать установленные на могилах советских воинов и воинов царской России два надгробия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ассоциации Виктора Орлова.

«Мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, установленные на Антакальнисском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления», — заявил Орлов.

На одном из двух надгробий надпись не соответствует действительности, «но не указывается, на каком из надгробий», говорится в письме.

Сейчас ведется судебное разбирательство по этим фактам, и суд еще не вынес решения, рассказал Орлов.

«В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются», — заметил он.