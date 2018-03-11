Челнинский бизнесмен подарит деньги за добрый поступок

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Бизнесмен из Набережных Челнов Эрик Гафаров объявил на своей странице в Instagram конкурс добрых дел. Победитель может получить денежный приз, равный средней зарплате челнинца — 33,837 рублей.

«Я пообедал с очень влиятельным человеком из нашего Татарстана, и он попросил меня продолжать мотивировать молодежь на совершения добрых дел и выдающихся достижений. И вот что я придумал на эту тему: 1. Я возьму под свое менторство несколько молодых предпринимателей. 2. Устроим еженедельную рубрику добрых или выдающихся событий от вас. Что это такое? Это конкурс, где вы будете писать о том, что сделали хорошего, доброго, крутого за последнюю неделю. А я буду дарить ценный подарок тому, чье событие будет самым достойным! Давайте начнем прямо сейчас. Пишите прямо здесь в комментариях, что вы сделали хорошего доброго за последнюю неделю или каких выдающихся результатов вы достигли. На этой неделе будет приз — средняя зарплата челнинца, а это по данным госстатистики 33,837 рублей», — написал Гафаров.

«Почему я это делаю и трачу свои деньги на это? Чтобы у вас в жизни при выборе делать или не делать появилась дополнительная мотивация делать. Я искренне верю в то, что вы все классные ребята, и мы вместе сделаем этот мир хоть на капельку, но лучше!» — заявил бизнесмен.