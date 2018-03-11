Раскрепощение для всех желающих: актер Театра на Булаке дал мастер-класс казанцам

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Татьяна Иванова). В творческом пространстве «Маяковский» прошел мастер-класс по актерскому мастерству от актера, выпускника КТУ и ГИТИСа, члена Союза театральных деятелей Российской Федерации Искандера Нуризянова. Для казанского зрителя актер известен по спектаклям в молодежном «Театре на Булаке».

Свой мастер-класс Искандер Нуризянов начал с моноспектаклей. Актер прочитал со сцены три произведения Сергея Довлатова: «Хочу быть сильным», «Виноград» и «Когда-то мы жили в горах». На вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», почему выбор пал на рассказы этого писателя, актер ответил, что не подбирал специально, а прочитал уже подготовленные и полюбившиеся сочинения.

Искандер Нуризянов основательно подготовился к своему моноспектаклю — принес необходимые сценические декорации, в том числе высокий табурет, старинный магнитофон, из которого играла приглушенная советская музыка, а также вешалку, пару пальто и большой коричневый чемодан. Создав домашнюю атмосферу, Искандер начал оживленно говорить, ходить по сцене и заглядывать гостям в глаза. После каждого выступления зрители аплодировали, а во время самих монологов, где проскальзывали смешные и комичные моменты, из зала доносились смешки.

После завершения мини-выступлений Искандер Нуризянов спустился со сцены в зрительский зал, где организаторы встречи уже освободили пространство для мастер-класса. Позже актер помог гостям раскрепоститься, вместе с ними сделал несколько упражнений для разогрева тела, заметив, что оно имеет немаловажное значение в актерской практике.

«Основной инструмент артиста — это его тело, поэтому очень важно, чтобы оно всегда было разогретое», — сказал Нуризянов.

После этого Искандер провел пару упражнений на внимание, на умение слушать и понимать собеседника, а также на избавление от стеснительности. Также актер добавил, что все это делают студенты-актеры первого курса.

В разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» Искандер Нуриязов отметил, что проводил мастер-класс в тестовом режиме, в дальнейшем он планирует сотрудничать с «Маяковским», чтобы почаще проводить подобные встречи с казанцами.

«Здесь очень удачная и свободная площадка, думаю, в будущем в „Маяковском“ у нас появятся какие-нибудь проекты. Сегодня была пробная встреча», — сказал он.

Зрители оценили встречу с актером. Гостья вечера Рамиля Карамуллина поделилась своими эмоциями с корреспондентом ИА «Татар-информ», добавив, что она уже посещала мастер-классы Нуризянова.

«Мне очень понравился сегодняшний мастер-класс и выступления Искандера. С его творчеством я знакома очень давно, смотрела спектакли с его участием в „Театре на Булаке“. Также мне очень нравится его постановка „Мсье Ибрагим“, где он пробовал себя в качестве режиссера. Еще он проводил похожий двухдневный мастер-класс в театре, я ходила и тоже получила заряд вдохновения, хотя далека от актерской жизни», — отметила гостья.

Искандер Нуриязов работает в «Театре на Булаке» с 2006 года. Он известен по спектаклям «Примадонны», «Удивительный случай», комедии «Небо. Самолет. Девушки», а также «Зима». Сейчас актер пробует себя в режиссуре, в марте 2017 года состоялась премьера его спектакля по новелле Эрика-Эммануэля Шмитта «Месье Ибрагим и цветы Корана». Как отметил Нуризянов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ», новых проектов в театре пока не ожидается.