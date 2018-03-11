Илон Маск показал новое видео запуска Falcon Heavy

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Илон Маск опубликовал новое видео запуска Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster, который состоялся в феврале.

«Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, сидящий за рулем автомобиля — прим. Т-и)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас», — написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

На видео запечатлены подготовка к запуску, реакция и ликование зрителей, запуск ракеты в космос и видеокадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем. Также на видео показан момент крушения центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в Атлантический океан на скорости более 480 км в час и разбился.

Ранее Илон Маск представил новую модель электробуса Tesla.