Депутат Верховной Рады планирует захватить Кубань и Воронеж

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). У Киева есть потенциал, чтобы захватить ряд территорий России, в том числе Краснодарский край и Ростовскую область, заявил депутат Верховной Рады, бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK. Об этом сообщает Russia Today.

Украине для победы необходимо «зачистить» Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента», считает Ярош.

«Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента... Это возвращение Крыма, безусловно», — сказал политик и добавил, что после этого можно будет подумать о захвате ряда российских территорий.

«Главное — вернуть территории, а потом мы подумаем. Будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — заметил Ярош.

* «Правый сектор» — запрещенное в России украинское объединение радикальных националистических организаций.