СМИ: Эксперты изучают оставленные на могиле жены Скрипаля цветы

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Эксперты исследуют на предмет следов отравляющего вещества букет цветов, который бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил на могиле жены перед инцидентом в Солсбери. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

В цветах могут находиться следы нервно-паралитического вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь, отмечает издание.

«Сейчас все крутится вокруг цветов... свежих цветов рядом с могилой. По-видимому, он (Скрипаль — прим. Т-и) ходил туда незадолго до того, как пришел на парковку», — сообщил источник.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке перед торговым центром в британском городе Солсбери 5 марта, их доставили в больницу с подозрением на тяжелое отравление неизвестным веществом.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль мог работать на западные спецслужбы после переезда в Великобританию.