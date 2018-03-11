В Ленобласть доставили поднятый с затопленного судна танк «Шерман»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Американский средний танк «Шерман» времен Второй мировой войны, который подняли с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», доставили в расположенную в Ленинградской области бригаду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЗВО полковника Игоря Мугинова.

«В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк «Шерман» времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», — сказал Мугинов.

Танк находится в удовлетворительном состоянии, отмечают специалисты. В ближайшее время военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона начнут реставрационно-восстановительные работы, рассказал полковник.

Планируется, что 9 мая боевую машину представят на обозрение жителей и гостей Санкт-Петербурга, отметил он.