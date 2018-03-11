Британские чиновники призывают союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Власти Великобритании планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, если будет доказан «российский след» в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на The Times.

Бойкот в данном случае будет обозначать игнорирование чемпионата мира официальными лицами, уточняет издание.

«Бойкот ЧМ определенно является одним из вариантов», — цитирует издание источника в спецслужбах.

Идею Великобритании могут поддержать Япония, Польша и Австралия, предполагает The Times.