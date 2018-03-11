Рогозин рассказал о модернизации МиГ-31 параллельно с «Кинжалом»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Модернизация МиГ-31 шла параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Экипаж МиГ-31 ВКС России выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне, сообщили ранее в Минобороны.

«В качестве носителя „Кинжала“ был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», — сообщил Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

1 марта Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию, в котором продемонстрировал кадры испытания новой системы «Кинжал». Гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, рассказал Путин.