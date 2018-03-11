32 млн канадских долларов (25 млн долларов США) выиграл в лотерею житель провинции Онтарио

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). 32 млн канадских долларов (25 млн долларов США) выиграл в популярной национальной лотерее Lotto Max пока неизвестный житель провинции Онтарио, сообщает ТАСС.

«На счастливый билет выпали номера 13, 18, 20, 26, 32, 35 и 47. Бонус-число — 12. В каком именно городе провинции Онтарио был продан счастливый билет — пока неизвестно», — уточнили представители организатора лотереи — ассоциации Atlantic Lottery, проводящей в Канаде почти десяток подобных розыгрышей.

По правилам канадских лотерей, для получения приза нужно предъявить организаторам выигрышный билет. При этом имя победителя должно быть предано огласке.