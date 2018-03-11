Реджеп Эрдоган заявил, что Турция будет бороться с террористами «везде, где они орудуют»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что возглавляемая им страна будет бороться с террористами «везде, где они орудуют», сообщает RT.

«Цель Турции — не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе», — так прокомментировал в интервью информагентству Anadolu турецкий лидер участие своей страны в операции против ИГ (запрещенной в РФ организации) в Сирии.

Реджеп Эрдоган также раскритиковал позицию НАТО в отношении Сирии. «Разве Турция не является членом НАТО? Когда дело касалось Афганистана, все страны НАТО приглашали нас поддержать действия альянса. Анкара по призыву НАТО приняла участие в операциях альянса в Сомали и на Балканах.

Так же и НАТО должно откликнуться на призыв Турции и принять участие в операциях в Сирии. Турция ожидает ответа», — отметил в интервью Президент Турции.