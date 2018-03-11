Порошенко попросил генсека НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу Президент Украины Петр Порошенко попросил предоставить стране план действий по членству в альянсе, заявил представитель Украины в НАТО, посол Вадим Пристайко. Об этом сообщает RT.

«В письме говорится о важных для Украины позициях: а именно, мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу», — сказал Пристайко.

Президент Украины также пишет о желании Киева во время июльского саммита НАТО провести заседание комиссии Украина — НАТО на высшем уровне. На встрече он хочет обсудить с коллегами проведение реформ с целью приближения к ЕС и противостояние России, отметил посол.

«Мы хотели бы увидеть, что поддержка Украины не уменьшается», — заключил Пристайко.

Помимо того, Президент Украины в письме отмечает, что важно включить Украину в Программу расширенного партнерства.