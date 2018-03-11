Ученые: катание на велосипеде замедляет старение организма

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Ученые Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, что замедлению старения организма может помочь катание на велосипеде, сообщает портал Medical Xpress.

В ходе исследования 125 велолюбителей возрастом 55 — 79 лет должны были проехать 100 км за 6,5 ч (мужчины) и 60 км за 5,5 ч (женщины). Их показатели сравнили с результатами другой группы, не занимающейся велоспортом, а также с результатами молодых людей в возрасте до 36 лет.

Эксперимент показал, что сила и мышечная масса велолюбителей не уменьшилась с возрастом, также у них не растет уровень холестерина и жира. У мужчин отметили высокий показатель тестостерона.

Кроме того, ученые выяснили, что занятия спортом повышают активность тимуса, производящего клетки иммунной системы. У велолюбителей эта железа функционирует так же, как и у молодых людей.

Физическая нагрузка помогает замедлить старение, подчеркнул участник научной группы профессор Стивен Харридж из Королевского колледжа Лондона.