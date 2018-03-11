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Спорт

Сборная Казани взяла золото в лыжных гонках на Спартакиаде муниципальных служащих РТ

11 марта 2018, 09:02

Первое место в соревнованиях сборная столицы республики заняла впервые.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Сборная Казани стала победителем в соревнованиях по лыжным гонкам, проходивших в рамках Спартакиады муниципальных служащих Республики Татарстан. Об этом сообщил первый заместитель руководителя казанского исполкома Дамир Фаттахов на свой странице в социальной сети Instagram.

Первое место в соревнованиях сборная столицы республики заняла впервые. В команде победителей в гонках участвовали специалист спорткомитета Динара Насибуллина, управляющий делами исполкома Марат Салахов, начальник отдела управления и учета муниципального имущества комитета земельных и имущественных отношений Андрей Рюхов и главный специалист организационно-кадрового отдела комитета земельных и имущественных отношений Раушания Фазылянова.

В индивидуальных состязаниях Динара Насибуллина заняла первое место.


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