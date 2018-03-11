(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Третий миллиардер появился в династии российских предпринимателей Ротенбергов, пишет Forbes.
Им стал старший сын основателя династии Аркадия Ротенберга, Игорь, состояние которого составило 1 млрд долларов.
Сейчас Игорь Ротенберг владеет 50 процентами акций оператора системы «Платон».
До этого Игорь Ротенберг работал в Минимуществе РФ и РЖД, после чего перешел в семейный бизнес. Он возглавлял совет директоров управляющей компании NPV Engineering, участвовал в основании холдинга «Стройгазмонтаж» и был младшим партнером отца в компании «Мостотрест».