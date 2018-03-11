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Экономика и финансы

Третий миллиардер появился в династии российских предпринимателей Ротенбергов

11 марта 2018, 03:08

Состояние Игоря Ротенберга, старшего сына основателя династии, составило 1 млрд долларов.

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Третий миллиардер появился в династии российских предпринимателей Ротенбергов, пишет Forbes.

Им стал старший сын основателя династии Аркадия Ротенберга, Игорь, состояние которого составило 1 млрд долларов.

Сейчас Игорь Ротенберг владеет 50 процентами акций оператора системы «Платон».

До этого Игорь Ротенберг работал в Минимуществе РФ и РЖД, после чего перешел в семейный бизнес. Он возглавлял совет директоров управляющей компании NPV Engineering, участвовал в основании холдинга «Стройгазмонтаж» и был младшим партнером отца в компании «Мостотрест».


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