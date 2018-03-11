Между Нижнекамском и турецким городом Мармарис будут налажено прямое авиасообщение

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин и мэр турецкого Мармариса Али Аджар подписали в присутствии генконсула Турции в Казани Ахмета Садыка Догана двусторонний план развития побратимских связей. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.

«Мы пришли к мысли о необходимости совместного развития культуры и творчества, торговли и экономической сферы», — рассказал Али Аджар.

Одно из основных направлений совместной работы — налаживание прямого авиасообщения между городами. Перелеты начнутся с конца мая и продлятся до конца сентября. Планируется, что количество перелетов в сезон будет равно 14, однако возможно увеличить это число до 21 — 22. Жители Нижнекамска уже купили около 350 путевок в турецкий город-побратим, а жители Мармариса заинтересованы в том, чтобы повидать в Татарстане «русскую зиму».

Стороны планируют реализовать и обмен школьниками, и информационный обмен. В рамках культурного обмена 15 июня в Нижнекамске пройдет «Фестиваль двух культур», где жители города смогут поближе познакомиться с турецкой культурой.

На совещании также обсудили тему спорта: турецкая сторона выразила желание пригласить Президента РТ Рустама Минниханова на ралли в Мармарис, а администрация Нижнекамска заявила о готовности принять побратимскую футбольную сборную на предстоящем турнире Винникова.

В завершение встречи стороны обменялись подарками.