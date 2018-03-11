Все новости Татарстан Россия

Общество

В Чистополе прошли соревнования «ГТО всей семьей»

11 марта 2018, 02:37

Семьи состязались в беге, отжиманиях, прыжках в длину, наклонах, подтягиваниях и прочих видах спорта.
О культурном наследии РТ говорили на последней площадке праймериз в Чистополе
В Татарстане прошел молодежный театральный фестиваль «Божественная искра»
Автовокзал «Южный» открывает дополнительные рейсы до Чистополя
В Чистополе отпразднуют День физкультурника
ДУМ РТ открыла Год молодежи конференцией

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Муниципальный этап больших семейных игр «ГТО всей семьей» прошел сегодня в Чистополе в рамках республиканского проекта, сообщает пресс-служба Чистопольского муниципального района.

Семьи состязались в беге, отжиманиях, прыжках в длину, наклонах, подтягиваниях и прочих видах спорта. Участники искренне болели друг за друга и переживали за результаты.

Первое место получила семья Уленговых, выступавших за лицей № 1, второе — у семьи Ганиных из школы № 4, третье место заняла семья Ширшовых из кадетской школы-интерната.

Мероприятие помогло школьникам и их родителям убедиться в полезности спорта и активного образа жизни.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter