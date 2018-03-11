В Чистополе прошли соревнования «ГТО всей семьей»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Муниципальный этап больших семейных игр «ГТО всей семьей» прошел сегодня в Чистополе в рамках республиканского проекта, сообщает пресс-служба Чистопольского муниципального района.

Семьи состязались в беге, отжиманиях, прыжках в длину, наклонах, подтягиваниях и прочих видах спорта. Участники искренне болели друг за друга и переживали за результаты.

Первое место получила семья Уленговых, выступавших за лицей № 1, второе — у семьи Ганиных из школы № 4, третье место заняла семья Ширшовых из кадетской школы-интерната.

Мероприятие помогло школьникам и их родителям убедиться в полезности спорта и активного образа жизни.