(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Илон Маск представил новую модель электробуса Tesla, сообщил основатель Tesla и SpaceX на своей странице в Twitter.

Проектом электробуса занимается The Boring Company — еще одна компания Илона Маска. По проекту в городах должны быть созданы сети подземных тоннелей для электробусов, пешеходов и велосипедистов.

Легковые автомобили будут допущены туда только после удовлетворения потребности людей в общественном транспорте. «Первыми должны быть те, кто не может позволить себе машину», — написал в Twitter Илон Маск.

Проект The Boring Company предусматривает создание тысячи маленьких станций размером с одно парковочное место для электробусов, чтобы они подвозили людей как можно ближе к месту назначения. Кстати, электробусы должны разгоняться в тоннелях до скорости в 241 км/ч.

Станции электробусов впишутся в структуру города лучше, чем маленькое число больших станций метрополитена, считает Илон Маск.