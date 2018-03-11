Министр обороны Грузии и Азербайджана подписали в Баку план военного сотрудничества на 2018 год

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Министр обороны Грузии Леван Изория и его коллега из Азербайджана Закир Гасанов подписали в Баку план сотрудничества оборонных ведомств на 2018 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества. Особое внимание обращалось на важность сотрудничества в сфере обороны между Грузией, Азербайджаном и Турцией.

На конец марта запланировано подписание меморандума о расширении военного сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции, сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.