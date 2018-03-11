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Политика

Министр обороны Грузии и Азербайджана подписали в Баку план военного сотрудничества на 2018 год

11 марта 2018, 00:07

На конец марта запланировано подписание меморандума о расширении военного сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции.

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Министр обороны Грузии Леван Изория и его коллега из Азербайджана Закир Гасанов подписали в Баку план сотрудничества оборонных ведомств на 2018 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества. Особое внимание обращалось на важность сотрудничества в сфере обороны между Грузией, Азербайджаном и Турцией.

На конец марта запланировано подписание меморандума о расширении военного сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции, сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.


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