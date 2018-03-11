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Министр экономики РТ – геодезистам: желаю плодотворной работы и новых достижений

11 марта 2018, 07:02

Работники геодезии и картографии 11 марта отмечают профессиональный праздник.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев поздравил причастных с Днем геодезии и картографии, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Без данных, полученных специалистами этой службы, невозможна современная жизнь, отметил Абдулганиев. Картографы и геодезисты незаменимы в экономике, природопользовании, сельском хозяйстве и многих других сферах.

«Во многом благодаря результатам вашей ежедневной деятельности Татарстан стал одним из конкурентоспособных регионов России», — подчеркнул министр. Труд работников этих специальностей поможет обеспечить устойчивое развитие экономики.

В заключение Фарид Абдулганиев пожелал геодезистам и картографам «крепкого здоровья, неизменных успехов, плодотворной работы и новых достижений в профессиональной деятельности на благо нашей республики».


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