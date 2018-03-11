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Экономика и финансы, Общество

Жителям Елабуги «простили» коммунальные долги в 4 млн рублей

11 марта 2018, 23:30

Также в городе проводится совместная работа по списанию задолженности и пени при условии единоразового погашения всей суммы.
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(Елабуга, 11 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году у жителей Елабуги планируется списать 4,1 млн рублей коммунальных долгов. Речь идет о задолженности по недействующим поставщикам с истекшим сроком взыскания. Об этом сообщили в ООО «Единый расчетно-кассовый центр».

В прошлом году таким образом горожанам «простили» 3 млн рублей. Кроме того, в 2017 году местными депутатами было принято положение о порядке признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности физических лиц по оплате за социальный найм и найм жилых помещений, находящихся в собственности муниципалитета. «В настоящее время проводится работа по сбору необходимых документов по 42 лицевым счетам с суммой задолженности 500 тыс. рублей», – рассказала директор ООО «Единый расчетно-кассовый центр» Римма Хабибрахманова.

Также в городе проводится совместная работа по списанию задолженности и пени при условии едино разового погашения всей суммы. За год местные коммунальщики списали более 1 млн рублей.


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