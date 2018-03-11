Центр гигиены и эпидемиологии Елабуги переедет в новое здание

(Елабуга, 11 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужские эпидемиологи планируют переехать в новое здание, которое расположится в 4-м микрорайоне. Сегодня Центр гигиены и эпидемиологии совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора находится в историческом здании по адресу: ул. Большая Покровская, д. 2.

Здание является памятником истории ХIХ века. Охранные обязательства, особенная планировка, недостаток площадей – все это не позволяет произвести необходимую реконструкцию или ремонт объекта. В итоге исторический памятник рушится, а специалисты центра вынуждены работать в неприспособленном помещении. В связи с этим в этом году начались работы по проектированию нового помещения для эпидемиологов, которые обслуживают не только Елабугу, но и Менделеевск и Агрыз. В техническом задании предусмотрено строительство здания площадью более 2 тысяч квадратных метров, где будет все необходимое.

«Строительство здания позволит оптимизировать лабораторную службу, выполнить требования безопасности работ с микроорганизмами по необходимому набору помещений, организации зонирования, наличию автономной вентиляции, увеличить полезную площадь, производительность труда специалистов и количество исследований», – отметил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Максим Даровских.

Строительство здания начнется в 2019 году, а освободившееся здание планируется отреставрировать.