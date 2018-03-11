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Для пьяных болельщиков ЧМ по футболу зарезервируют палаты в больницах

11 марта 2018, 23:53

Специальные вытрезвители для фанатов организовываться не будут — для городских бюджетов это слишком дорого.
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(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). В больницах российских городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, будут организованы специальные палаты для нетрезвых болельщиков, пишут «Известия».

Специальные вытрезвители для фанатов, разговоры о которых начались задолго до главного футбольного турнира, организовываться не будут — для городских бюджетов это слишком дорого. А вот зарезервировать в больницах палаты для тех, кто проиграл матч «зеленому змию», – вполне осуществимая задача. Кстати, медпомощь болельщикам будет оказываться бесплатно.

Напомним, что руководство FIFA не выдвигает каких-либо особых требований на этот счет к принимающим международные матчи городам. Как будет организовываться медпомощь пьяным болельщикам, федерация оставляет на усмотрение городских администраций.


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